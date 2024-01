37enne morta dopo una caduta di 50 metri in montagna: lo scorso anno aveva partecipato alla Dakar

È la 37enne di Castel Guelfo Giulia Maroni la vittima del drammatico incidente in montagna avvenuto domenica pomeriggio nella zona di Pizzo dei Sassi Bianchi sul monte Libro Aperto a Fanano, sull'appennino modenese. La giovane escursionista, originaria di Faenza, è scivolata sul ghiaccio in un burrone, precipitando in un canalone per 50 metri e sbattendo contro le rocce.

Per la giovane purtroppo, nonostante il difficile intervento del Soccorso Alpino e dell'elicottero del 118 con il quale è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna, non c'è stato nulla da fare. È morta a causa delle ferite troppo gravi riportate durante la caduta.

Giulia, 37 anni compiuti lo scorso 3 novembre, era una vera sportiva: oltre alla passione per l'escursionismo - e a quella per la sua cagnolina Mya -, viveva per il rally, tanto che tra fine 2022 e inizio 2023 ha partecipato alla 45esima edizione della Dakar insieme all'amica Rebecca Busi sotto la bandiera del team Hrt Technology. Un sogno però interrotto per motivi tecnici all'inizio della 12esima tappa.

La sua tenacia e il suo amore per questo sport sono evidenti dalle parole scritte proprio in quell'occasione sui social: "Un filo di amarezza in vista di un traguardo non troppo lontano. Per come sono fatta, l'avrei voluta portare in spalla la macchina alla fine piuttosto che non tagliare il traguardo".