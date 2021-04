Escursionista in mountain bike rovina sui sentieri del monte Colombo

Necessario l'intervento del Soccorso Alpino e dell'elicottero per recuperarlo e trasportarlo al "Bufalini" di Cesena

Brutta avventura per un 38nne di Faenza che, nella mattinata di lunedì, si è ferito durante un'escursione in mountainbike. L'uomo si era avventurato da solo tra le colline nei dintorni di Brisighella quando, arrivato nei pressi del monte Colombo, è caduto rovinosamente a terra dopo aver perso il controllo della due ruote. Rimasto ferito e dolorante, il ciclista non è più riuscito a proseguire a causa di una serie di traumi alla gamba e al torace.

I primi a soccorrerlo sono stati altri due escursionisti che hanno poi dato l'allarme al 118 facendo così scattare la macchina dei soccorsi. Dalla stazione di Monte Falco sono intervenuti gli specialisti del Soccorso Alpino della valle del Lamone e l’elicottero da Pavullo. Il ferito è stato raggiunto dai soccorritori che hanno poi provveduto a stabilizzarlo e a imbracarlo per essere caricato sull'eliambulanza con verricello. Il 38enne è stato quindi trasportato al "Bufalini" di Cesena con un codice di media gravità.