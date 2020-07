Si sente male durante l'escursione notturna: soccorsa dall'elicottero

Un altro intervento notturno del Soccorso Alpino in Trentino grazie agli speciali visori in dotaizone ai tecnici di elisoccorso. Questa volta la novità tecnologica si è rivelata fondamentale per trarre in salvo un 63enne e una ragazza rimasti bloccati sotto Cima Uomo, in Val di Fassa. La ragazza, una faentina di 28 anni, martedì sera si è sentita male e i due si sono quindi attardati sulla via del rientro. Contemporaneamente è scoppiato un temporale e inoltre si stava facendo buio. Verso le 20.30 è arrivata la telefonata al 112.

Una squadra di terra ha raggiunto a piedi i due, a quota 2.700 metri. Nel frattempo l'elicottero, approfittando di una finestra di beltempo, è riuscito a decollare con a bordo i tecnici, dotati di visori. I due faentini sono stati indviduati e caricati a bordo con il verricello. La ragazza è stata elitrasportata all'ospedale di Cavalese per accertamenti, l'intervento si è concluso alle 23.