Niente Tari e canone suolo pubblico per le attività danneggiate dalla chiusura del ponte di Grattacoppa

I titolari degli esercizi commerciali, artigianali, turistici e ricettivi che si trovano nella frazione di Torri, nel tratto di via Grattacoppa nella frazione di Grattacoppa e di via Savarna nella frazione di Savarna, compresi quelli che si trovano in piazza Italia (adiacente a via Savarna) saranno esentati per tutto il 2022 dal pagamento della tassa rifiuti Tari e del canone di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, sia temporaneo che permanente. Lo ha deliberato martedì mattina la giunta di Ravenna e in un passaggio successivo la delibera sarà sottoposta alla discussione e al voto del consiglio comunale.

La decisione è stata presa in considerazione del protrarsi dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Lamone, allo stesso modo di quanto fatto in altri casi analoghi nei quali la realizzazione di lavori pubblici ha creato disagi alle attività e alla comunità in generale. Il Comune fa sapere che sta mettendo e continuerà a mettere in campo tutte le azioni consentite nei confronti della ditta esecutrice, per il completamento dei lavori nei tempi più brevi possibili.