Esercitazione dei vigili del fuoco: c'è una persona da salvare in una palazzina

Si è svolto sabato a Casola Valsenio un'esercitazione del Comando Vigili del Fuoco di Ravenna con il distaccamento volontario di Casola Valsenio e unitamente alla protezione civile, in cui è stato simulato un salvataggio da una palazzina utilizzando tecniche Speleo Alpino Fluviale. Nell'ambito di tale esercitazione si è tenuto anche un incontro con la popolazione alla presenza del sindaco di Casola, Giorgio Sagrini, il sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gianpiero Philip Moschetti e la sindaca di Riolo Terme, Federica Malavolti, per illustrare le modalità e i requisiti per diventare vigile del fuoco volontario.