Vigili del fuoco in azione per la maxi simulazione di un incendio boschivo: "Occasione per testare il sistema"

Dopo il sisma simulato all’Istituto Oriani di Faenza, esercitazione che sabato (22 aprile) ha visto coinvolti oltre 320 ragazzi evacuati dalla scuola e l’intervento delle unità di soccorso con i cinofili per il ritrovamento dei dispersi, i vigili del fuoco per lo scenario di estrazione dalle macerie, ed il soccorso sanitario operato dalla Croce Rossa, un’altra maxi esercitazione è prevista per la giornata di sabato (29 aprile). Questa volta il teatro saranno le aree montane di Riolo Terme e Casola Valsenio, dove lo scenario riguarderà un incendio boschivo, con individuazione, e operazioni logistiche fino allo spegnimento.

Sabato mattina infatti si terranno le esercitazioni pratiche sull’avvistamento dell’incendio a Riolo Terme, la topografia, le operazioni di riempimento della vasca autosostante per l’elicottero e l’avvicinamento alle fiamme. Nel pomeriggio invece, a Casola Valsenio, gli avvisatori forniranno le coordinate alla sala operativa allestita nella base, dopodiché si metterà in funzione tutto il sistema di intervento in emergenza. Si tratta di un’esercitazione che vedrà coinvolte le squadre dei Vigili del Fuoco, i direttori delle operazioni di spegnimento, i coordinamenti della protezione civile, e circa 90 volontari di protezione civile che saranno attivati e opereranno dopo l’allestimento dei centri operativi comunali di Riolo e Casola. “Sarà l’occasione per testare il sistema - afferma il presidente del Centro Volontari di Protezione Civile della Provincia di Ravenna Claudio Mercuriali -, mettendo in azione la sinergia tra il coordinamento, l’agenzia regionale, i Vigili del Fuoco e i comuni”.