Esibisce la patente, ma è falsa: in realtà non l'aveva mai presa, denunciato

Martedì mattina una pattuglia della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli un uomo senegalese alla guida di una Ford in marcia sulla via Emilia a Savignano sul Rubicone. L'automobilista ha esibito una patente italiana ma gli agenti, avendo qualche dubbio sulla regolarità del titolo di guida, hanno approfondito gli accertamenti.

Si è così scoperto che l'uomo, un 50enne residente a Ravenna, non era mai stato titolare di patente e che il documento esibito era falso. Per tale motivo si è proceduto alla denuncia a piede libero dell'automobilista, al sequestro della patente di guida contraffatta e al fermo del veicolo.