Le esondazioni invadono anche le autostrade: tutte le tratte chiuse al traffico

Gli allagamenti provocati dalla violenta ondata di maltempo non risparmia le autostrade. Persistono infatti le forti piogge che da martedì stanno interessando soprattutto i settori orientali dell’Emilia-Romagna determinando diffusi allagamenti nell’area romagnola dove in molti casi lungo la A14 l’acqua ha raggiunto il piano viabile. Preoccupante la situazione della A14 tra Forlì e Faenza, dove la strada si è trasformata in un fiume in piena. Per questo motivo, Anas fa sapere che è stato necessario chiudere temporaneamente al traffico i seguenti tratti autostradali: la A14 Bologna - Taranto, tra il bivio con la A13 e Forlì in direzione Ancona e tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna; chiusa anche la A14 Diramazione di Ravenna, in entrambe le direzioni. Sono inoltre temporaneamente chiuse le seguenti stazioni: Forlì, in entrata e in uscita verso e da tutte le percorrenze; Pesaro, in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona; Bologna San Lazzaro, in entrata verso tutte le percorrenze; Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna - Taranto.

I tratti menzionati rimangono comunque percorribili dai mezzi di soccorso. Agli utenti che, provenendo da Milano percorrono la A1 diretti verso le regioni adriatiche del centro e sud Italia, si consiglia fortemente di proseguire lungo la A1, per poi all’altezza di Roma procedere tramite la A24/A25 verso il versante adriatico. Percorso inverso per chi da Abruzzo, Molise e Puglia intende raggiungere le regioni del nord. Autostrade per l'Italia ha attivato il proprio piano di gestione delle emergenze che prevede il coinvolgimento di oltre 100 uomini e 50 mezzi di soccorso, sono in arrivo ulteriori maestranze dalle Direzioni di Tronco di Firenze e di Fiano Romano.

Le strade statali chiuse

Inoltre, al fine di alleggerire il traffico e facilitare le operazioni di soccorso nelle aree colpite dall’emergenza maltempo, su disposizione della Prefettura di Forlì Cesena, Anas (Gruppo FS Italiane) ha temporaneamente istituito il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) tra Sansepolcro (AR) e Ravenna. In alternativa è possibile utilizzare l’autostrada A1. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

La strada statale 9 “via Emilia” a Castelbolognese (RA), al km 67,700 è chiusa al traffico – in via precauzionale – per rischio esondazione del fiume Senio; il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria come da indicazioni in loco. La strada statale 9 è altresì chiusa al traffico a Gambettola (FC), tra il km 20,200 ed il km 19,800 per innalzamento del livello idrometrico del torrente Rigossa; il percorso alternativo prevede la deviazione sulla viabilità locale. E’ inoltre disposta al chiusura nei pressi dal km 128,500 al km 130,300 a Valsamoggia (BO).

Per innalzamento del livello del corso d’acqua Fossatone è stata disposta la chiusura al traffico della strada statale 253 “San Vitale” dal km 17 al km 22,360 con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria.

La strada statale 16 “Adriatica” è chiusa al traffico, in via precauzionale, per rischio esondazione del fiume Marecchia nei pressi del km 201 a Rimini e nei pressi del km 160,276 dove passa il fiume Fosso Ghiaia a Ravenna. Anche in queste occasioni il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco.

Per allagamento è stata disposta la chiusura della strada statale 67 “Tosco Romagnola” a Coccolia (RA) dal km 201 al km 197,400 con percorso alternativo su viabilità secondaria.