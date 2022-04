Esplosione nella notte: assalto al bancomat delle poste, ladri in fuga

Il forte boato ha colto di soprassalto i residenti. Esplosione nella tarda serata di domenica, intorno alle 23.40, in pieno centro a Mezzano, dove alcuni malviventi hanno assaltato il bancoposta dell'ufficio postale di piazza della Repubblica. Nonostante la forte esplosione che ha distrutto lo sportello bancomat, i delinquenti si sono poi dati alla fuga a mani vuote a bordo di un'Audi A6 in direzione Ferrara. Sul posto per i rilievi di legge i Carabinieri e i Vigili del fuoco per un controllo. Gli inquirenti ora analizzeranno i filmati delle videocamere di sorveglianza.