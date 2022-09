Il forte boato scuote la città: paura per l'esplosione nel cantiere edile di un'abitazione

Si sono vissuti momenti di terrore in via Calatafimi a Ravenna, traversa di via Faentina, dove nel primo pomeriggio di martedì i residenti sono stati scossi da un forte boato. Poco prima delle 14, infatti, si è verificata un'esplosione nel cantiere edile di un'abitazione. Dopo i primi minuti di panico, sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con vari mezzi che hanno portato in salvo una donna anziana residente al secondo piano della casa. Tanta paura anche per i due operai che stavano lavorando nel cantiere, ma che fortunatamente in quel momento erano lontani dal punto dell'esplosione.

L'anziana è stata poi portata in ospedale a Ravenna per gli accertamenti del caso dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e auto medica. Fortunatamente non risultano al momento altri feriti. La Polizia, arrivata con le volanti e la squadra mobile, sta indagando su quanto accaduto. Del fatto è stato informato anche il Pm di turno, Angela Scorza.