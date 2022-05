Estate 2022, al via la stagione della piscina di Casola Valsenio

L’apertura ufficiale della piscina comunale di Casola Valsenio, prevista per il 2 giugno, verrà anticipata dalle due preaperture straordinarie - dalle 14.00 alle 18.30 - di martedì 31 maggio e mercoledì 1° giugno. Dal 2 giugno la piscina sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.30; la domenica dalle 9.30 alle 19.30. Oltre al nuoto e al relax nel verde, l’impianto dal 13 giugno offrirà anche la possibilità di frequentare i corsi di nuoto: per bambini prevalentemente in orari mattutini e per adulti su richiesta. Da martedì 14 giugno partirà anche il corso di fitness acquatico, che si terrà tutti i martedì e giovedì alle 18.30.