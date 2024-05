Sarà attivo tutta l'estate il servizio di salvataggio nelle spiagge libere di Lido di Classe e Lido di Dante

In vista dell’estate 2024, il Comune di Ravenna ha deciso di estendere il periodo del servizio di salvamento nelle spiagge libere di Lido di Classe e Lido di Dante. In particolare il servizio di salvamento nella spiaggia libera a nord di Lido di Classe sarà attivo dall’1 giugno fino al 31 agosto, anticipando di un mese l’entrata in servizio inizialmente prevista l’1 luglio. Mentre a Lido di Dante nella spiaggia libera destinata alla pratica del naturismo, individuata da apposita ordinanza del Comune, il servizio sarà prolungato di una settimana fino al 22 settembre con l’inizio previsto il 25 maggio. L’obiettivo dell’estensione del servizio è quello di favorire la fruibilità in sicurezza di località sempre più frequentate per le loro peculiarità naturali e paesaggistiche.