'Estate in radio', l'assessore fa visita ai ragazzi del centro estivo a Bagnacavallo

Martedì l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Ravagli ha fatto visita presso la sede di Radio Sonora a Bagnacavallo al centro estivo “Estate in radio”, dove si è complimentato con le operatrici, le ragazze e i ragazzi delle scuole medie che lo frequentano per le interessanti e divertenti attività che vi si svolgono e la bellissima atmosfera che vi si respira.

Il centro, partito il 27 giugno, si svolge in cinque turni settimanali; oltre 120 sono gli iscritti in tutto. Molte le attività proposte, da laboratori di radio a momenti aggregativi e sportivi, da laboratori creativi a uscite guidate sul territorio. L’iniziativa di Bagnacavallo fa parte di “Estate in radio 2022”, i centri estivi gratuiti organizzati dal Servizio Nuove generazioni dell’Unione dei Comuni in collaborazione con Radio Sonora, la radio web della Bassa Romagna.