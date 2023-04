Un’estate in monopattino: a Cervia arrivano 300 mezzi elettrici da noleggiare

Trecento monopattini elettrici con frecce e doppio freno sbarcano a Cervia per rendere più sostenibili la stagione primaverile ed estiva.È questo il senso dell’accordo che l’amministrazione comunale ha stretto con Bird, società di micromobilità presente in circa 30 città italiane. “La città di Cervia - dice Giorgio Cappiello, capo delle relazioni istituzionali di Bird per l’Italia - ci ha chiamati a svolgere il servizio di monopattini in sharing a partire da questa stagione estiva e la nostra risposta è nel segno della sostenibilità. A partire dal prossimo fine settimana e per tutta la stagione estiva offriremo il nostro servizio in una realtà che è da sempre precursore di iniziative attente all’ambiente. Siamo certi - aggiunge Cappiello - di poter dare alla città un servizio di livello invidiabile. Per questo motivo abbiamo scelto di destinare alcuni dei nostri migliori veicoli alla flotta cervese: frecce e doppio freno aumentano sensibilmente la sicurezza dei nostri utenti e la batteria estraibile ci consentirà di rispondere al grande flusso turistico che si osserva nel periodo estivo”.

"Per il quarto anno consecutivo - dice l'assessore comunale Enrico Mazzolani - mettiamo a disposizione dei cittadini e dei turisti questo tipo di mobilità che permette spostamenti più agevoli ad inquinamento zero. Voglio ricordare che questo servizio non ha costi a carico del Comune e al nuovo operatore Bird, abbiamo chiesto, sull’esperienza delle passati stagioni, una sempre più attenzione alla sicurezza limitando in molte aree la velocità e impedendo il parcheggio selvaggio. Con questo operatore ci sono tutti i presupposti per avere un servizio di grande qualità".