'Estate sicura 2022', il Prefetto: "Nessuna grossa criticità nonostante l'afflusso di turisti"

Nuova riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura mercoledì. All'ordine del giorno "Estate Sicura 2022", con un primo monitoraggio dei servizi di vigilanza e controllo predisposti nelle località balneari di Cervia e Marina di Ravenna, da cui non sono emerse particolari criticità nonostante il grande afflusso di turisti.

"La prossima settimana, insieme al sindaco di Cervia, incontreremo un comitato di cittadini per un confronto su alcune tematiche locali e presenze nei Centri di accoglienza straordinaria - spiega il Prefetto Castrese De Rosa - Parere favorevole sul Piano di sicurezza portuale dell'impianto del Terminal passeggeri di Porto Corsini, come per il piano di emergenza relativo al Palio del Niballo a Faenza. Infine ok del Comitato al Protocollo "Mille Occhi sulla Città", con il coinvolgimento degli Istituti di vigilanza nell'attività di collaborazione informativa: a breve sottoscriveremo il Documento pattizio con 5 Istituti operanti in provincia, i sindaci e le forze dell'ordine. Si implementa così la generale azione di prevenzione per una maggiore sicurezza, sempre più integrata e partecipata".