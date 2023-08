"Estate e sport": 82 studenti ravennati hanno aderito alle attività di Csi e Gym Academy

Per il terzo anno consecutivo, la collaborazione tra CSI Ravenna, Gym Academy e ITIS Nullo Baldini ha prodotto il rinnovo del Progetto Estate e Sport, un’articolata proposta di attività educativo-sportiva e ludica per gli studenti dell’istituto di via Marconi per il mese di luglio, a chiusura dell’anno scolastico, favorendo ulteriormente i tempi di relazione, di socializzazione, di partecipazione attiva. Sono state sei le discipline sportive inserite nel piano, grazie all’interessamento del dirigente scolastico dell’ITIS Nullo Baldini, Antonio Grimaldi, che hanno impegnato complessivamente 82 studenti, con un programma di sei lezioni, della durata di due ore ciascuna.

“Un’adesione incredibile e una partecipazione alle iniziative affrontata con serietà ed entusiasmo – commenta il professore Marco Tosi Brandi, docente di scienze motorie all’ITIS Nullo Baldini di Ravenna - da parte degli studenti. La possibilità, poi, di iscriversi a più attività ha indotto molti ragazzi ad aderire a più proposte. Ogni partecipante è stato seguito da istruttori preparati e qualificati che hanno favorito non solo la conoscenza delle attività ma soprattutto ne hanno curato l'aspetto educativo-relazionale”.

Negli spazi dell’ITIS Nullo Baldini si è svolta l’attività di conoscenza e pratica degli scacchi, con l’ausilio degli operatori di Ravenna Scacchi, società affiliata al CSI. La Palestra Life Sport City ha ospitato l’attività di fitness, la più frequentata con 45 partecipanti, coordinata e seguita dai professionisti della struttura, mentre il Gravity, la torre nelle vicinanze del centro iperbarico, è stata la sede dell’attività di arrampicata sportiva. Alla Darsena si è svolto il corso di parkour, mentre a Marina di Ravenna si sono svolte le attività di pesca sportiva (alla diga foranea), il beach volley e il beach tennis al bagno Maris.

Al termine del percorso di tutte le attività, è stato organizzato un incontro finale con tutti i partecipanti e i loro genitori per la consegna dell'attestato di partecipazione e un piccolo momento conviviale. Tutte le attività sono state gratuite, e realizzate grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - Progetto GYM AGAIN - Call AuleAperte d’estate.

“E’ ancora doveroso un grande ringraziamento a Gym Academy che in partnership con CSI e ITIS N. Baldini, ha permesso di riproporre questo progetto – conclude il docente – che ha ottenuto un grande riscontro anche da parte delle famiglie degli studenti, tanto che sono arrivate numerose richieste di attivare questo progetto anche la prossima estate, ampliando l’offerta delle attività”.

“Il grande successo di partecipazione a questa edizione del progetto non può che farci piacere – ammette Alessandro Bondi, presidente del comitato territoriale Csi Ravenna-Lugo – e ci dà ulteriore conferma della bontà di un’idea che a suo tempo non abbiamo esitato a tradurre in qualcosa di concreto. Questa finestra estiva che l’Itis Nullo Baldini tiene aperta a luglio per i suoi studenti è un elemento che dovrebbe essere replicato da altre realtà scolastiche nell’ottica di una sempre migliore integrazione tra associazionismo sportivo e mondo scolastico”.