Esteso il servizio traghetto, navetto mare gratuito e 'Marina link': le novità per l'estate

Con la fine dell’anno scolastico e l’inizio della stagione estiva cambia la programmazione delle corse di Start Romagna anche nel bacino di Ravenna. I nuovi orari, in vigore da domenica 5 giugno a domenica 11 settembre, possono essere consultati e scaricati sul sito web di Start Romagna, nella sezione Orari e Percorsi. Start Romagna ricorda che, fino al 15 giugno 2022, per accedere ai mezzi di trasporto pubblico locale è necessario indossare correttamente una mascherina di tipo FFP2.

A partire da giovedì 2 giugno cambia la programmazione del traghetto che collega Porto Corsini e Marina di Ravenna, con il servizio che verrà esteso fino alle 2:00 di notte, dalle 5:00 del mattino. In determinate giornate (tra le quali il 22 luglio, 6 agosto, 12-13-14 agosto e 20 agosto) il servizio non subirà interruzioni.

A Ravenna è partito il servizio gratuito di bus navetta “Navetto Mare” svolto da Start Romagna per conto del Comune, dai parcheggi di via del Marchesato e di via Trieste al litorale di Marina di Ravenna e dal parcheggio di via Trieste al litorale di Punta Marina Terme. Il servizio, attivo fino a domenica 28 agosto, si svolge prevalentemente nel weekend. Dal 5 giugno all’11 settembre sarà attivo anche il Freccia Blu, il servizio di collegamento dalla stazione di Ravenna al mare. Freccia Blu, in coincidenza con i treni da/per Bologna, percorre il lungomare e ferma in tutti i bagni, con corse diurne e serali in partenza ogni mezz’ora.

Tra le varie iniziative e promozioni volte ad incentivare, nei mesi estivi, l’utilizzo del trasporto pubblico rientra lo Rail Smart Pass, il titolo di viaggio che offre 3 o 7 giorni di viaggi illimitati sull’intera rete bus di Start Romagna - compreso il Metromare - e sui treni regionali di Trenitalia Tper lungo le tratte Cattolica – Rimini – Ravenna, Rimini – Faenza – Castel Bolognese, Castel Bolognese – Lugo – Ravenna e Faenza – Russi – Ravenna. Il servizio integrato, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, è il frutto dell’accordo fra Trenitalia Tper e Start Romagna.

È volto a favorire l’integrazione treno – bus anche il Marina di Ravenna Link, il servizio di Trenitalia Tper e Start Romagna che consente l’acquisto di un unico biglietto integrato – treno regionale + bus – da qualunque stazione per la località principe dei lidi ravennati. Sarà disponibile dal 5 giugno all’11 settembre sui canali di vendita Trenitalia Tper.