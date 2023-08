Estrazioni in mare e urbanizzazioni sui lidi, Italia Nostra: "Foce Bevano presa d’assalto dagli speculatori"

"Da mare e da terra, prosegue l’assalto ad uno dei più preziosi patrimoni di biodiversità dell’Alto Adriatico costituito da foce Bevano, dune costiere, pineta demaniale litoranea e zone umide interne di Ortazzo ed Ortazzino. Un unicum ambientale di ben due Riserve Naturali dello Stato, zone Ramsar, Rete Natura 2000 e Parco del Delta del Po, sottoposte anche a vincolo paesaggistico in quanto di rilevante interesse pubblico, ovvero patrimonio di tutta la collettività". Lo afferma la sezione ravennate di Italia Nostra.

Per l'associazione ambientalista "non bastano le tutele teoricamente garantite dalle leggi e dalle Direttive Europee: in questi ultimi anni si sta completando l’assalto finale da parte dell’uomo. Da mare, subsidenza, erosione ed innalzamento del livello del mare avanzano inesorabili, e le straordinarie dune un tempo estese ed altissime sono ormai collassate - spiega Italia Nostra - La piattaforma Angela Angelina continua ad estrarre metano dai giacimenti sottostanti".

L'associazione appare però particolarmente preoccupata per quanto avviene a terra: "A sud premono la terrificante lottizzazione di Lido di Classe in via dei Lombardi, ed è notizia di questi giorni che dovrebbe partire anche quella omologa a nord, a Lido di Dante, che raddoppierà la località. Come possiamo definire queste operazioni immobiliari se non una sorta di speculazione o di vera e propria beffa ai danni dei cittadini?".

"Nonostante le autorizzazioni, rileviamo infatti, da un lato, un territorio che sprofonda ed il rischio mareggiate ed alluvioni sempre più frequenti (con necessità di potenziamento idrovore per far fronte alle nuove cementificazioni, ovviamente), dall’altro, la mancanza oggettiva di spiagge adatte ad accogliere le centinaia di nuovi residenti o, si presume, vacanzieri - prosegue Italia Nostra - Quali spiagge, se quella libera prossima alle lottizzazioni già scoppia e se ogni anno alcune frange imprecano pubblicamente contro la Riserva e contro la tutela a fini naturalistici di alcuni tratti di arenile?".

L'associazione solleva dubbi anche sull'operazione immobiliare in corso in un'area di 500 ettari a Lido di Classe, compresa tra la Riserva e la Pineta di Classe. Per questo Italia Nostra richiedere di accedere agli atti depositati in Regione ed in Comune "per fare luce sull’oscura presunta vendita dell’Ortazzo, per acquisire tutte le autorizzazioni della lottizzazione Comparto S15 a Lido di Dante e per comprendere se verrà realizzata secondo il Protocollo 'IRH med' (che prevede tutele ed accorgimenti ambientali all’avanguardia, almeno per minimizzare il danno), così come secondo l’atto di indirizzo votato all’unanimità dal Consiglio Comunale in aprile 2013".