European Maritime Day: si possono presentare proposte per la giornata dedicata al mare

Il Comune di Ravenna invita chiunque sia interessato – soggetti pubblici e privati - a proporre attività ed eventi legati a European Maritime Day 2022 (Emd), offrendo la disponibilità a co-progettare le modalità di svolgimento e la comunicazione coordinata nel contesto delle rassegne “Ravenna, giornata del mare – maggio 2022” e “Ravenna Seaside Events, 20, 21 e 22 maggio”. Per presentare proposte c’è tempo fino al 7 marzo. Ulteriori dettagli sul sito del Comune.

Entrambe le rassegne fanno parte dello European Maritime Day 2022, evento rivolto agli operatori del mare la cui edizione 2022 si terrà a Ravenna il 19 e 20 maggio, promosso dalla Commissione Europea e dal Comune di Ravenna, con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, d’intesa con la Regione, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale e la Camera di commercio.

Due giorni durante i quali la comunità marittima europea si incontrerà per creare reti, discutere e avviare un’azione comune in merito agli affari marittimi, ambiente marino ed economia blu sostenibile. Durante l’evento, strutturato come una grande conferenza, governi, istituzioni pubbliche, ong, università e professionisti di aziende dell’Unione europea si riuniranno a Ravenna per confrontarsi. È intenzione del Comune di Ravenna, con il Centro Europe Direct della Romagna, far sì che Ravenna diventi nel maggio del 2022 una piattaforma di conoscenza, scambio, approfondimento, dibattito ed esperienza dei tanti temi connessi al mare.

Le proposte potranno riguardare due tipologie: 1) iniziative, convegni, workshop, giornate di studi da tenersi indicativamente nel mese di maggio che andranno a costituire un ideale percorso di avvicinamento a Emd e di riflessione sui temi del mare rivolto agli addetti ai lavori e alla cittadinanza nell’ambito di “Ravenna, giornata del mare – maggio 2022”; 2) iniziative, visite, laboratori, esperienze e animazioni da tenersi nelle giornate 20-21-22 maggio che rientreranno nel programma “Ravenna Seaside Event” rivolto a cittadinanza e visitatori.

“Ci stiamo preparando – hanno dichiarato Giacomo Costantini assessore al Turismo e Annagiulia Randi assessora alle Politiche europee e al Porto - per accogliere al meglio i più di 600 visitatori che saranno a Ravenna il 19 e 20 maggio in occasione di European Maritime Day 2022. Oltre all’evento principale affiancheremo altre iniziative grazie a due rassegne che vogliamo costruire in maniera partecipata: “Ravenna, giornate del mare” che raccoglierà convegni, iniziative, giornate di studio e altro aspettando Emd e “Ravenna Seaside events”, una manifestazione che riempirà la Darsena e la costa, dal 20 al 22 maggio, con eventi rivolti a tutti. Vogliamo quindi invitare tutti gli interessati a inviare proposte, suggestioni, iniziative che parlino del mare e della sua comunità, che possano alzare l’attenzione sul ruolo che questo ha per Ravenna oggi e potrà avere domani”.