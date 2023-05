Evacuazioni obbligatorie in tutta la provincia: ecco dove

Il Comune di Ravenna ha firmato un’ordinanza per l’evacuazione obbligatoria dei cittadini della frazione di Matellica che non hanno possibilità di recarsi al primo piano, in quanto non è più consentito rimanere nelle abitazioni al piano terra. Si fa riferimento in particolar modo ai residenti nel centro di Matellica, quindi alla via interna via Salara comunale, alla Sp 33 (nella curva che ha da un lato la denominazione di via Mensa e dall’altra la denominazione di via Matellica), lato via Matellica proseguendo fino ad arrivare all’Sp 254 dal lato del fiume e da lato di via Mensa fino ad arrivare al cimitero di Mensa e Matellica. Per le persone di queste aree che non hanno modo di spostarsi al primo piano il riferimento è l’hub della scuola primaria e secondaria di primo grado Compagnoni in via 2 giugno 1946 numero 2.

Per informazioni è possibile contattare la Polizia locale al numero 0544219219.

Foto Massimo Argnani



Evacuazione delle frazioni sugli argini di Savio, Ronco e Montone

Il messaggio del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale: "Evacuare immediatamente tutte le frazioni e le case in prossimità degli argini lungo il corso del Savio, del Ronco e del Montone. Chi non può andare da amici o parenti si rechi alla palestra dell’Iti Baldini in via Marconi 2 (ingresso via Cassino), oppure alla scuola di San Pietro in Campiano, in via 2 giugno 1946 numero 2". Queste le località che devono evacuare lungo il corso di Savio, Ronco e Montone:

Borgo Sisa, Durazzano, Coccolia, Gambellara (case vicino al fiume), Ghibullo, Longana, Madonna dell’Albero (case vicino al fiume), Borgo Montone, San Marco, Ragone, Savio di Ravenna (case vicino al fiume), La Bottega della Guarniera, Castiglione di Ravenna, Mensa, Matellica, Case sparse.

Evacuazione degli edifici dell’argine sinistro del fiume Savio compresi gli abitati di Mensa, Matellica e Castiglione di Ravenna

Il sindaco Michele de Pascale in serata ha firmato un’ordinanza di evacuazione degli edifici che si trovano lungo tutto l’argine sinistro del fiume Savio, dal confine comunale fino al campo sportivo di Castiglione di Ravenna, compresi tutti gli abitati di Mensa, Matellica e Castiglione di Ravenna, escluso il quadrilatero via Martiri fantini, via Zattoni, via Bandini Buti e via Pantaleone. Queste zone potrebbero essere interessante da fenomeni di esondazione, perciò è necessario evacuare senza indugio le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, o ad uso pubblico ricadenti nell’area sopracitata.

Le persone che non trovano una sistemazione da amici o parenti possono recarsi o alla palestra della scuola secondaria di secondo grado Itis Nullo Baldini in via Marconi 2 (ingresso via Cassino), oppure alla scuola primaria e secondaria di primo grado Compagnoni in via 2 giugno 1946 numero 2 a San Pietro in Campiano. Chi non è in grado di raggiungere in autonomia gli hub di accoglienza può recarsi al punto di ritrovo dei pullman, che per la località di Castiglione è davanti alla sala Tamerici in piazza della Libertà di Castiglione di Ravenna.

Evacuazione del centro abitato di Borgo Sisa e Coccolia

Il sindaco Michele de Pascale in serata ha firmato una nuova ordinanza per l’evacuazione di tutti gli edifici che si trovano nella frazione di Borgo Sisa e in quella di Coccolia, in quanto potrebbero essere interessati da fenomeni di esondazione del fiume Ronco. È necessario quindi evacuare senza indugio le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, o ad uso pubblico ricadenti nell’area sopracitata.

Le persone che non trovano una sistemazione da amici o parenti possono recarsi o alla palestra della scuola secondaria di secondo grado Itis Nullo Baldini in via Marconi 2 (ingresso via Cassino), oppure alla scuola primaria e secondaria di primo grado Campagnoni in via 2 giugno 1946 numero 2 a San Pietro in Campiano. Chi non è in grado di raggiungere gli hub di accoglienza in autonomia può recarsi al Circolo Arci in via Alietti, 8, per gli abitanti di Borgo Sisa e davanti al Mulino Spadoni per chi abita a Coccolia.

Evacuazione a Lugo

"Sto firmando un'ordinanza che dispone, per tutti i cittadini che vivono nei pressi dei fiumi Senio e Santerno, di andare ai piani alti o, se la casa è al piano terra, abbandonare l'abitazione", lo afferma poco dopo le 20 il sindaco di Lugo Davide Ranalli. "Una decisione che prendiamo in via del tutto precauzionale. Dalle 19 sono partite le squadre della Protezione Civile, che stanno monitorando tutti i fiumi. Tuttavia riteniamo doveroso e necessario attivare ogni tipo di cautela". Nei pressi del fiume Senio e del Santerno passerà una vettura che leggerà all'altoparlante l'ordinanza del Comune. "Non è il momento di agitarsi, bisogna mantenere i nervi saldi, ma anche di essere in grado di fare ogni azione di prevenzione". Predisposto il Pala Sabin per chi ha bisogno di ospitalità.

Aggiornamento alle 22.45: È in arrivo una piena straordinaria dei fiumi Senio, e Santerno. Il sindaco di Lugo ordina a tutti coloro che risiedono in zone prossime ai fiumi degli abitati di San Lorenzo, Villa San Martino, Ca di Lugo, Santa Maria in Fabriago, Belricetto, San Bernardino, Giovecca, Bizzuno, San Potito, di spostarsi ai piani superiori, o, se non possibile, lasciare l'abitazione. Sono predisposti punti di raccolta presso il Pala Sabin, in via Sabin, 50 a Lugo, o presso il Pala Lumagni, via Lumagni, 34 sempre a Lugo. Per emergenze 800 072525.

Evacuazione in corso anche a Cannuzzo, Castiglione e Savio

Il sindaco di Cervia Massimo Medri, per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, ha firmato un’ordinanza di evacuazione per le persone di Cannuzzo, Castiglione, Savio che occupano i pianoterra dei fabbricati (case, negozi, attività) a ridosso dell’argine del Savio. Coloro che possono alloggiare ai piani alti sono comunque fortemente invitati, se hanno la possibilità di trovare ospitalità presso parenti e amici, a lasciare le loro case. Nelle prime ore del pomeriggio i cittadini che risiedono in queste aree sono stati preallertati con la megafonia mobile della Polizia Locale che li ha invitati a lasciare le loro dimore e a recarsi ai centri di raccolta organizzati per pianificare lo smistamento delle persone nelle strutture ricettive della costa che hanno dato la disponibilità ad ospitarle.

I residenti di Cannuzzo e Castiglione sono invitati, se hanno l'auto, ad andare subito in autonomia al centro sociale di via Zavattina 6/D a Pisignano. Gli abitanti di Cannuzzo che sono a piedi devono recarsi al parcheggio Peep in via Salara angolo via Muratori a Cannuzzo. Gli abitanti di Castiglione che sono a piedi devono recarsi al parcheggio ex scuola materia di via Sergio Cavina a Castiglione. I residenti di Savio che hanno l'auto devono recarsi all’Hotel Mare e Vita in viale Italia 126 a Cervia, chi è a piedi deve recarsi al parcheggio della scuola in piazza caduti civici a Savio. I cittadini evacuati sono invitati a portare con loro una piccola borsa con i farmaci indispensabili per due o tre giorni, oltre allo stretto necessario.

Costante e continuo il monitoraggio del territorio da parte degli addetti di Protezione civile, coordinati dal Centro operativo comunale. Costante l’aggiornamento alla popolazione attraverso il sito e la pagina Facebook del Comune, dove sono state diramate le raccomandazioni e i comportamenti di autoprotezione da adottare assolutamente. Tutte le persone fragili che vivono nelle zone più a rischio sono state messe in sicurezza.

Per quanto riguarda la situazione sulla costa, è atteso il picco di alta marea verso le ore 21. Già dalla giornata di ieri sono state predisposte le difese dell’abitato sui varchi della spiaggia e lungo il porto canale. Durante la giornata oltre ad alcuni stabilimenti balneari, si sono allagate alcune strade nella zona del Porto canale e di Milano Marittima Nord. La situazione è costantemente monitorata. La Polizia Locale di Cervia è a disposizione per informazioni, segnalazioni e interventi 24 ore su 24 tel. 0544979251.

Evacuazioni a Bagnacavallo

Le piogge continuano e la situazione dei fiumi si fa preoccupante anche nel territorio bagnacavallese. Il Comune di Bagnacavallo ha appena emanato un’ordinanza urgente per l’evacuazione della popolazione residente sotto l’argine del fiume Lamone nelle seguenti zone: a Boncellino nella via Sottofiume Boncellino dall’incrocio con via Gabina a destra fino all’incrocio con Traversa S. Gervasio e in via Muraglione; a Traversara nella via Torri dall’incrocio con via Ca’ del Vento e traverse lato fiume, nella via Entirate fino al cartello di fine località e nella via Palazza. Tutte le altre persone residenti nei pressi dei fiumi Lamone e Senio sono invitate a salire ai piani superiori.

Tutte le altre persone residenti nei pressi dei fiumi Lamone e Senio devono salire ai piani superiori. Le persone evacuate si possono recare nel centro di accoglienza appena allestito presso il Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo. A tutti, indistintamente, si raccomanda la massima attenzione, di muoversi soltanto in caso di assoluta necessità e di tenersi aggiornati sull’evoluzione della situazione sui canali ufficiali di informazione. Il Centro operativo comunale (Coc) di Bagnacavallo, con la regia del Centro Coordinamento dei Soccorsi (Ccs) in capo alla Prefettura, resterà operativo per tutta la notte. Si ricorda che per la Bassa Romagna è a disposizione il canale Telegram delle emergenze (iscrizioni al link https://t.me/bassaromagnaemergenze) e il sistema di allertamento Alert system (https://www.alertsystem.it/ e app). Per emergenze è attivo il numero verde 800072525.

Una nuova ordinanza del Comune di Bagnacavallo prevede, oltre alle evacuazioni già disposte dalla precedente ordinanza, l’evacuazione della popolazione residente presso gli argini dei fiumi Lamone e Senio in tutte le frazioni qualora non si possa accedere ai piani alti delle abitazioni. In tutti gli altri casi per chi abita presso gli argini l’ordinanza prevede l’obbligo di salire ai piani alti. Per emergenze è attivo il numero verde 800072525.

Una nuova ordinanza del Comune di Bagnacavallo prevede l’evacuazione della popolazione residente presso gli argini dei fiumi Lamone e Senio, e lungo i restanti corsi d'acqua in tutte le frazioni qualora non si possa accedere ai piani alti delle abitazioni. In tutti gli altri casi, per chi abita presso gli argini o i corsi d'acqua, l’ordinanza prevede l’obbligo di salire ai piani alti. Chi avesse la necessità può recarsi al punto di accoglienza al Palazzetto dello Sport.

Evacuazione a Russi

A seguito della verifica del livello idrometrico dei fiumi Lamone e Montone a monte rispetto al comune di Russi, posto che entrambi questi fiumi sono attualmente prossimi al superamento del livello di criticità 3 e vi è pertanto il pericolo di esondazioni / rottura di arigini, il Comune ordina immediatamente l'evacuazione di via Argine destro Lamone e via Argine sinistro Lamone. I cittadini potranno recarsi presso il palazzetto dello sport di via Calderana n 19/A.

Evacuazione ad Alfonsine

È in arrivo una piena straordinaria dei fiumi Senio, Santerno e Reno. Il sindaco ordina a tutti coloro che risiedono in zone prossime al fiume o a corsi d'acqua di spostarsi ai piani superiori, o, se non possibile, lasciare l'abitazione. Sono predisposti punti di raccolta presso Istituto comprensivo Oriani-Rodari ( via Murri 26 – Alfonsine) o Casa Incomune (Piazza Monti). Per informazioni 0544866611. Per emergenze 800072525.

Evacuazione a Conselice

"Il fiume Sillaro ha tracimato": lo riferisce con un breve messaggio la sindaca di Conselice Paola Pula, aggiungendo che la zona nei pressi del corso d'acqua è in fase di evacuazione. Il sindaco ordina immediata evacuazione delle abitazioni o altri immobili nelle zone a rischio, e in particolare in prossimità dell'argine del Sillaro tra a la via Merlo, via Cardinala, Canale di scolo Zaniolo e il Sillaro. Via Gagliazzona, Via Cardinala, Via Guglielma, Via Corecchio, Via Rampina, Via Coronella, Via Mensa, Via Montalbotto, Via Sagrati.

Gli agenti della Polizia Locale Bassa Romagna stanno avvisando i cittadini interessati dall'evacuazione. Sarà allestito per l'emergenza un punto di accoglienza per la notte presso il Palazzetto dello sport di Conselice in via di Vittorio n.7. La situazione è attentamente monitorata dal Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS) coordinato dalla Prefettura che coinvolge anche la Protezione Civile e la Polizia Locale della Bassa Romagna, sono stati inoltre attivati i Centri Operativi Comunali (COC) in tutti i Comuni della Bassa Romagna. La centrale operativa resterà attiva tutta la notte(tel 0545 986952), per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.

Evacuazione a Fusignano

È in arrivo una piena straordinaria del fiume Senio. Il sindaco ordina a tutti coloro che risiedono in paese, nell'area compresa tra il fiume Senio e il Canale dei Mulini (prossimo a via ex tramvia) e agli abitanti di Rossetta, di spostarsi ai piani superiori, o, se non possibile, lasciare l'abitazione. Sono predisposti punti di raccolta presso il Circolo ARCI Brainstorm, in Piazza Arcangelo Corelli 14 a Fusignano, o presso il Pala Sabin, in via Sabin, 50, a Lugo. Per informazioni 0545 955668. Per emergenze 800 072525.

Evacuazione a Cotignola

È in arrivo una piena straordinaria dei fiumi Senio e Lamone. Il sindaco di Cotignola ordina a tutti coloro che risiedono in zone prossime ai fiumi, di spostarsi ai piani superiori, o, se non possibile, lasciare l'abitazione. Sono predisposti punti di raccolta presso le Scuole Elementari di Cotignola, Via Dante Alighieri, o presso il Pala Sabin, in via Sabin, 50, a Lugo. Per informazioni 0545 908811. Per emergenze 800 072525.

Evacuazione a Bagnara di Romagna

Il sindaco di Bagnara di Romagna Mattia Galli in serata ha firmato un'ordinanza con cui ordina a tutti coloro che risiedono in zone prossime al fiume di spostarsi ai piani superiori o, se non possibile, di lasciare l'abiitazione. Il palazzo comunale è aperto per chi non si sente al sicuro a casa propria.

Foto Massimo Argnani