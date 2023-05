Evacuazioni obbligatorie in tutta la provincia: ecco dove

Il Comune di Ravenna ha firmato un’ordinanza per l’evacuazione obbligatoria dei cittadini della frazione di Matellica che non hanno possibilità di recarsi al primo piano, in quanto non è più consentito rimanere nelle abitazioni al piano terra. Si fa riferimento in particolar modo ai residenti nel centro di Matellica, quindi alla via interna via Salara comunale, alla Sp 33 (nella curva che ha da un lato la denominazione di via Mensa e dall’altra la denominazione di via Matellica), lato via Matellica proseguendo fino ad arrivare all’Sp 254 dal lato del fiume e da lato di via Mensa fino ad arrivare al cimitero di Mensa e Matellica. Per le persone di queste aree che non hanno modo di spostarsi al primo piano il riferimento è l’hub della scuola primaria e secondaria di primo grado Compagnoni in via 2 giugno 1946 numero 2.

Per informazioni è possibile contattare la Polizia locale al numero 0544219219.

Evacuati anche a Borgo Sisa

È stata firmata una nuova ordinanza che prevede l’evacuazione obbligatoria dei cittadini della frazione di Borgo Sisa che non hanno possibilità di recarsi al primo piano, in seguito agli innalzamenti dei livelli idrici del fiume Ronco che sta determinando una situazione di pericolo con rischi di allagamento. Per le persone che abitano in queste aree e che non hanno modo di spostarsi al primo piano il riferimento è la palestra della scuola secondaria di secondo grado Itis Nullo Baldini in via Marconi 2 (ingresso via Cassino), oppure la scuola primaria e secondaria di primo grado Compagnoni in via 2 giugno 1946 numero 2 a San Pietro in Campiano.

Evacuazione in corso anche a Cannuzzo, Castiglione e Savio

Il sindaco di Cervia Massimo Medri, per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, ha firmato un’ordinanza di evacuazione per le persone di Cannuzzo, Castiglione, Savio che occupano i pianoterra dei fabbricati (case, negozi, attività) a ridosso dell’argine del Savio. Coloro che possono alloggiare ai piani alti sono comunque fortemente invitati, se hanno la possibilità di trovare ospitalità presso parenti e amici, a lasciare le loro case. Nelle prime ore del pomeriggio i cittadini che risiedono in queste aree sono stati preallertati con la megafonia mobile della Polizia Locale che li ha invitati a lasciare le loro dimore e a recarsi ai centri di raccolta organizzati per pianificare lo smistamento delle persone nelle strutture ricettive della costa che hanno dato la disponibilità ad ospitarle.

I residenti di Cannuzzo e Castiglione sono invitati, se hanno l'auto, ad andare subito in autonomia al centro sociale di via Zavattina 6/D a Pisignano. Gli abitanti di Cannuzzo che sono a piedi devono recarsi al parcheggio Peep in via Salara angolo via Muratori a Cannuzzo. Gli abitanti di Castiglione che sono a piedi devono recarsi al parcheggio ex scuola materia di via Sergio Cavina a Castiglione. I residenti di Savio che hanno l'auto devono recarsi all’Hotel Mare e Vita in viale Italia 126 a Cervia, chi è a piedi deve recarsi al parcheggio della scuola in piazza caduti civici a Savio. I cittadini evacuati sono invitati a portare con loro una piccola borsa con i farmaci indispensabili per due o tre giorni, oltre allo stretto necessario.

Costante e continuo il monitoraggio del territorio da parte degli addetti di Protezione civile, coordinati dal Centro operativo comunale. Costante l’aggiornamento alla popolazione attraverso il sito e la pagina Facebook del Comune, dove sono state diramate le raccomandazioni e i comportamenti di autoprotezione da adottare assolutamente. Tutte le persone fragili che vivono nelle zone più a rischio sono state messe in sicurezza.

Per quanto riguarda la situazione sulla costa, è atteso il picco di alta marea verso le ore 21. Già dalla giornata di ieri sono state predisposte le difese dell’abitato sui varchi della spiaggia e lungo il porto canale. Durante la giornata oltre ad alcuni stabilimenti balneari, si sono allagate alcune strade nella zona del Porto canale e di Milano Marittima Nord. La situazione è costantemente monitorata. La Polizia Locale di Cervia è a disposizione per informazioni, segnalazioni e interventi 24 ore su 24 tel. 0544979251.

Evacuazioni a Bagnacavallo

Le piogge continuano e la situazione dei fiumi si fa preoccupante anche nel territorio bagnacavallese. Il Comune di Bagnacavallo ha appena emanato un’ordinanza urgente per l’evacuazione della popolazione residente sotto l’argine del fiume Lamone nelle seguenti zone: a Boncellino nella via Sottofiume Boncellino dall’incrocio con via Gabina a destra fino all’incrocio con Traversa S. Gervasio e in via Muraglione; a Traversara nella via Torri dall’incrocio con via Ca’ del Vento e traverse lato fiume, nella via Entirate fino al cartello di fine località e nella via Palazza. Tutte le altre persone residenti nei pressi dei fiumi Lamone e Senio sono invitate a salire ai piani superiori.

Tutte le altre persone residenti nei pressi dei fiumi Lamone e Senio devono salire ai piani superiori. Le persone evacuate si possono recare nel centro di accoglienza appena allestito presso il Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo. A tutti, indistintamente, si raccomanda la massima attenzione, di muoversi soltanto in caso di assoluta necessità e di tenersi aggiornati sull’evoluzione della situazione sui canali ufficiali di informazione. Il Centro operativo comunale (Coc) di Bagnacavallo, con la regia del Centro Coordinamento dei Soccorsi (Ccs) in capo alla Prefettura, resterà operativo per tutta la notte. Si ricorda che per la Bassa Romagna è a disposizione il canale Telegram delle emergenze (iscrizioni al link https://t.me/bassaromagnaemergenze) e il sistema di allertamento Alert system (https://www.alertsystem.it/ e app). Per emergenze è attivo il numero verde 800072525.

Evacuazione a Russi

A seguito della verifica del livello idrometrico dei fiumi Lamone e Montone a monte rispetto al comune di Russi, posto che entrambi questi fiumi sono attualmente prossimi al superamento del livello di criticità 3 e vi è pertanto il pericolo di esondazioni / rottura di arigini, il Comune ordina immediatamente l'evacuazione di via Argine destro Lamone e via Argine sinistro Lamone. I cittadini potranno recarsi presso il palazzetto dello sport di via Calderana n 19/A.

