L'ondata di maltempo fa paura: partono le evacuazioni preventive

La nuova ondata di maltempo attesa in Romagna fa paura nel Ravennate, soprattutto nelle zone già colpite dall'alluvione del 2-3 maggio. L'allerta rossa diramata a partire dalla mezzanotte di martedì fa correre ai ripari i Comuni della Provincia che hanno già disposto la chiusura delle scuole e diramato indicazioni e raccomandazioni alla popolazione. Ma c'è chi fa ancora di più. In diversi Comuni sono partite infatti lunedì sera le evacuazioni preventive delle zone giudicate a maggior rischio.

A Faenza sono circa 450 le persone evacuate nelle zone considerate più a rischio. Polizia locale e Carabinieri sono passati nel pomeriggio a comunicare l'evacuazione alla popolazione residente nelle aree golenali del fiume Senio e nei pressi degli argini già oggetto di rotture a Castel Bolognese, dove sono al momento 213 gli sfollati. Evacuate dunque preventivamente le strade più colpite dal maltempo del 2 maggio come via Biancanigo dal ponte di Tebano al Boccaccio, via Boccaccio, strada Rossi, via Burano. Altre 70 persone sono state fatte evacuare a Brisighella. A Cervia sono state intanto evacuate 13 persone fragili o anziani soli che sono stati portati in alcuni alberghi del territorio.

Nel frattempo sono già stati allestiti nel territorio provinciale vari punti di accoglienza per chi non avesse altre soluzioni. A Castel Bolognese è stato allestito il palazzetto dello sport per l’accoglienza delle famiglie evacuate. A Faenza è stato allestito il Pala Bubani per l'accoglienza delle persone a cui non è possibile richiedere ospitalità a parenti e amici. A Brisighella invece è stato messo a disposizione il convento di Fognano.