Ai domiciliari e in quarantena: evade calandosi dalla grondaia e si ferisce

Si trovava agli arresti, come misura alternativa, nella struttura sociale di Mandriole "Nuovo villaggio del fanciullo", ma è evaso calandosi dalla propria camera tramite la grondaia, tra l'altro ferendosi alla caviglia. E' durata poche ore la fuga di un 31enne di Correggio, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Radiomobile della compagnia di Forlì giovedì mattina al pronto soccorso di Forlì, dove si era recato per farsi medicare la ferita procuratosi nell'evasione. Dopo le cure, l'uomo è stato portato al carcere della Rocca con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Oltre alla misura restrittiva, il 31enne si trovava ristretto anche per motivi sanitari, trovandosi in quarantena precauzionale per 14 giorni.

