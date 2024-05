Evade per la seconda volta in pochi giorni: nuovo arresto per il piromane del distributore

Pochi giorni dopo la prima fuga, avvenuta martedì, si è reso protagonista di una nuova evasione il 25enne maliano protagonista dell’incendio appiccato al distributore di benzina 'Coil', all'angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli. Ieri l'uomo si è nuovamente allontanato dalla struttura sanitaria in cui stava scontando la misura degli arresti domiciliari. Dopo la prima evasione il gip del Tribunale aveva infatti optato per ricollocare il 25enne agli arresti domiciliari nella medesima struttura. Il giovane però è di nuovo fuggito, anche se è stato fermato poco dopo dai Carabinieri. Arrestato per evasione il 25enne ora si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida prevista oggi.

Il piromane a metà aprile, prima dell'incendio, era già finito in manette con l'accusa di rapina ai danni di un connazionale, anch'egli senza fissa dimora. Nel 2023, invece, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso a prendere a calci alcune auto. Nella stessa giornata, le volanti sono intervenute per arrestare un uomo che aveva aggredito e rapinato la moglie. La notizia è riportata dall'edizione locale del Resto del Carlino in edicola oggi.