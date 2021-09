Evadono dai domiciliari e si rifugiano in un albergo di Genova: arrestati

I due, in regime di detenzione domiciliare per reati legati alla droga a Ravenna, erano evasi

Ha preso una stanza in un albergo nella celebre via Prè, a Genova, ma la sua presenza è stata segnalata alla polizia dal sistema di controllo “allert alloggiati”. Gli agenti hanno identificato il cliente, un 34enne algerino, a carico del quale è emersa una nota di rintraccio per notifica di misura cautelare in carcere.

Dagli accertamenti successivi è emerso che anche il compagno di stanza, un marocchino di 32 anni, era colpito dallo stesso provvedimento. I due, in regime di detenzione domiciliare per reati legati alla droga a Ravenna, erano evasi. Sono stati arrestati e portati nel carcere di Marassi.