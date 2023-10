Ex Caserma Alighieri, si cerca una ditta per bonificare i pozzetti d'olio trovati durante i lavori

Ci sarà da attendere ancora parecchio per la riapertura dell'ex Caserma Dante Alighieri di via Nino Bixio. L'ex area militare destinata a diventare un nuovo "polmone verde" di Ravenna, il cui progetto ambientale risale al 2018 con apertura prevista per metà 2021, negli anni ha subito vari rallentamenti. Prima le bonifiche dall'amianto trovato nell'area del cantiere; poi - durante i lavori di demolizione e scavo, il ritrovamento di alcuni pozzetti contenenti sostanze oleose.

Questo ulteriore ritrovamento imprevisto ha avviato un procedimento ambientale in accordo con Arpae e l’elaborazione del documento di “Analisi di rischio sanitaria e ambientale" contenente possibili soluzioni progettuali di messa in sicurezza dell’area per la creazione di un parco pubblico.

E proprio per bonificare l'area ora il Comune di Ravenna ha pubblicato un avviso di indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata, senza bando, per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e opere di completamento. L'importo dell’appalto oggetto della successiva procedura negoziata ammonta complessivamente a 369.757,30 euro.

I lavori comprendono, tra le altre cose, la pulizia generale dell’area, l'adeguamento del sistema di raccolta delle acque piovane, opere di ripristino intonaci dei muri di recinzione mediante rimozione delle porzioni di intonaco, la messa in sicurezza degli edifici non demoliti, la realizzazione di arredo urbano con apposizione di nuove sedute, la definizione della collinetta mediante la creazione di panche in cemento bianco o colorato con poggiapiedi integrato - nell'ex caserma sorgerà il nuovo auditorium del Conservatorio.

Una volta che il Comune avrà individuato la ditta - la procedura negoziata richiede quattro mesi e c'è tempo fino al 31 ottobre per candidarsi -, si darà inizio ai lavori di bonifica. Indicativamente, quindi, si suppone che l'ex caserma rinnovata possa finalmente aprire al pubblico entro metà 2024.