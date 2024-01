L'ex comunità montana diventa un asilo nido: ripartono i lavori di ristrutturazione

Sono ufficialmente ripresi i lavori di ristrutturazione dei locali dell'ex comunità montana di Fognano. Si tratta di un importante progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per la conversione di una porzione di edificio inutilizzato nel futuro asilo nido "Farfalla" (per bambini da 0 a 3 anni). La consegna dei lavori era avvenuta il 21 novembre 2023, tuttavia, a causa di questioni legate all'Archivio Comunale e al personale, la loro esecuzione era stata temporaneamente sospesa. Il termine per il completamento delle opere è stato fissato a 240 giorni, equivalenti a 8 mesi. Quindi il nuovo asilo potrebbe essere pronto per l'inizio dell'autunno 2024. La ditta responsabile dell'esecuzione è il Consorzio Cear di Ravenna, in collaborazione con la Cavallaro Costruzioni di Rimini. La direzione dei lavori e la gestione della sicurezza sono affidate allo Studio Campoli di Casola Valsenio.

"La ripresa dei lavori segna un passo significativo verso il completamento dell'asilo Farfalla, contribuendo così alla realizzazione di un'infrastruttura cruciale per la comunità, che consentirà di attivare un servizio comunale a sostegno delle famiglie non più disponibile da anni - spiegano dal Comune di Brisighella - L'intervento andrà a completare il servizio infanzia (3-6 anni) già presente dall'anno scolastico 2020/21 a seguito della chiusura dell'Istituto Emiliani. In un periodo storico in cui purtroppo la denatalità colpisce sopratutto i territori di collina come il nostro, questo investimento garantirà un aiuto concreto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e, stimolando l'offerta educativa sin dalla prima infanzia. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso dell'avanzamento del progetto".