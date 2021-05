Ex Conad di Pinarella, due sondaggi online per decidere cosa diventerà

Da venerdì è possibile rispondere a un sondaggio online per esprimere le proprie opinioni sulla destinazione dei locali dell’ex Conad di Pinarella. Si tratta di una delle azioni previste dal percorso partecipativo “QuièOra. Come riabitare il presente in modo frugale, inclusivo, sostenibile”, che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per coinvolgere la comunità nel progetto di riqualificazione e rigenerazione della struttura.

Sono due i questionari presenti online e disponibili fino al 31 maggio: uno rivolto a chi ha più di 25 anni, mentre il secondo è per i giovani, nella fascia compresa tra gli 11 e i 24 anni. Con il questionario mirato agli adulti si intende capire quali sono i bisogni del territorio ai quali si può dare una risposta recuperando l’ex Conad. I giovani invece vengono coinvolti per capire che cosa lo spazio potrebbe offrire loro e come lo vorrebbero vivere. Di seguito i link per rispondere ai questionari: Over 25 https://bit.ly/3eZjfGF, giovani 11-24 anni https://bit.ly/3vMsU9Z. Bastano pochi minuti di tempo per la compilazione del questionario, i cui esiti saranno la base di partenza per condividere un grande progetto.

Il percorso si sviluppa con una serie di iniziative, per concludersi entro giugno. Tra le prossime iniziative, sono in programma un workshop pubblico il 13 maggio alle ore 18 e, il 29 maggio dalle ore 10, un hackathon di 24h, una maratona d’idee per trovare soluzioni innovative a un problema. Finanziato dalla Regione Emilia Romagna (Contributo regionale L.R. 15/2018 – Bando 2020), il percorso partecipativo è iniziato a febbraio 2021 con gli incontri del Tavolo di negoziazione che ha definito le tappe per coinvolgere la comunità nella rinascita di questo luogo, nel quale creare uno spazio per tutti.