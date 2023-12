Ex Farmografica, l'azienda apre la procedura per i licenziamenti. I sindacati: "Ennesima presa in giro"

E' ancora incerto il futuro dei dipendenti dell'ex Farmografica di Cervia. E dopo una prima luce di speranza, ora torna lo spettro dei licenziamenti. Oggi alle ore 12 si tiene un nuovo presidio dei sindacati e dei lavoratori davanti ai cancelli dell'azienda MM Packaging (ex Farmografica) in via Di Vittorio 121, a Cervia. Come noto è in corso una vertenza sul futuro dell'azienda di proprietà della multinazionale austriaca Mayr-Melnhof che ha annunciato di voler dismettere l'attività alla luce dei bilanci in perdita e delle prospettive che non sono rassicuranti.

Nei giorni scorsi si era già tenuto un presidio dei lavoratori in centro a Ravenna in parallelo a un vertice in Prefettura dal quale era emersa l'intenzione del Gruppo Focaccia di acquisire il ramo d'azienda. Per concretizzare questa operazione si attende però l'ok da parte del board della multinazionale affinché i legali delle parti possano scendere nei dettagli della trattativa avviata. Tuttavia la Cgil riferisce che l'azienda ha reso noto che formalizzerà in giornata "l'apertura della procedura di licenziamenti collettivi", mentre "giovedì avevano dichiarato all'ultimo tavolo in Prefettura che avrebbero congelato la procedura".

"Di fronte a questa farsa, questa ennesima presa in giro, non possiamo restare a guardare. Per questo siamo in presidio oggi: per rispondere alla spudoratezza di questi signori, per sollecitare l'opinione pubblica, la società civile, la politica e le istituzioni a mobilitarsi - spiegano dalla Cgil di Ravenna - Confidiamo che Mayr-Melnhof possa ricevere tutta l'indignazione che merita. E siamo certi che le richieste, che già avevamo avanzato in prefettura, perché sia presto convocato un tavolo di confronto a Roma con il ministero guidato da Urso ricevano quanto prima una risposta".