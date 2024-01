Ex farmografica, Alemanno: "92 licenziati abbandonati dal Governo, serve una legge per punire le multinazionali"

Dopo il licenziamento alla vigilia di Natale di 92 lavoratori della Mayr Melnhof (ex Farmografica) nello stabilimento produttivo di Cervia, destinato ad essere delocalizzato in Spagna o in Polonia, si spera in un risolutivo intervento del Governo per salvare questi posti di lavoro. Nonostante l'impegno del Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e delle autorità locali e nonostante l’impegno del Gruppo Focaccia a rilevare l’impianto, la multinazionale austriaca ha continuato a perseguire l'obiettivo di azzerare il sito produttivo.

"Ciò per evitare ogni forma di concorrenza sul territorio - attacca l'onorevole Gianni Alemanno, segretario nazionale del movimento politico Indipendenza! - Questo comportamento è particolarmente odioso perché la Mayr Melnhof ha usufruito fino ad oggi degli ammortizzatori sociali e del premio assicurativo riservato alle imprese danneggiate dall’alluvione in Romagna. Anche per questo il Governo deve rispondere immediatamente all’appello dei sindacati e del Prefetto per aprire un Tavolo Nazionale di crisi coinvolgendo anche la Struttura Commissariale del generale Figliuolo, minacciando la multinazionale austriaca di specifiche ritorsioni se non accetterà di cedere l’impianto ai nuovi acquirenti".

"Indipendenza!, che su questa vicenda è prontamente intervenuta grazie al nostro consigliere comunale Monica Garoia, farà tutto quanto in suo potere per costringere i ministri competenti ad intervenire, mentre sta predisponendo un disegno di legge che introduca precise normative che consentano di prevenire e punire simili comportamenti da parte delle multinazionali che vengono in Italia quando gli conviene, intascando contributi pubblici di ogni genere, e poi licenziano i lavoratori non appena questa convenienza sembra venire meno - conclude Alemanno - L’Italia non può essere il comodo alloggio per speculatori di questo genere".