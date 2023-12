Ex Farmografica, lavoratori verso la salvezza: il gruppo Focaccia acquisirà il ramo d'azienda

Nuova riunione in Prefettura questa mattina per la vertenza dell'ex Farmografica di Cervia, di proprietà della multinazionale austriaca Mayr-Melnhof. L'azienda ha infatti annunciato di voler dismettere l'attività alla luce dei bilanci in perdita e delle prospettive che non sono rassicuranti. Contemporaneamente al vertice in Prefettura, in piazza XX settembre i sindacati hanno organizzato un presidio per sollecitare una soluzione.

Dalla riunione, spiega il Prefetto Castrese De Rosa, "emerge ottimismo". È stata formalizzata la lettera di intenti del Gruppo Focaccia, dopo i colloqui avviati nei giorni scorsi, per la cessione del ramo d'azienda. Si attende ora l'ok da parte del board della multinazionale affinché i legali delle parti possano scendere nei dettagli della trattativa avviata. Il prefetto De Rosa e le Istituzioni presenti al Tavolo - Regione, Provincia e Comune di Cervia - hanno chiesto la salvaguardia dei livelli occupazionali (92 i posti di lavoro in discussione) e la corresponsione degli stipendi fino alla conclusione della trattativa e poi adeguate misure di sostegno nelle more di completare tutti i dettagli tecnici.

Già chiesto, e sarà ulteriormente ribadito dopo la riunione di stamattina, un Tavolo Nazionale ai Ministeri delle Imprese e Made in Italy e del Lavoro con tutte le Parti per accelerare il percorso di dismissione e garantire i lavoratori su tutti gli strumenti che potranno essere messi in campo anche da parte del Commissario alla Ricostruzione, trattandosi di sede e macchinari alluvionati. "Voglio ringraziare - ha dichiarato il Prefetto - il Gruppo Focaccia per aver confermato la volontà di acquisire il ramo di attività e di garantire l'occupazione, e i lavoratori che rappresentano il reale valore aggiunto di questa storica azienda".