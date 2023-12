Ex Farmografica, nuovo presidio in piazza. I sindacati: "Stanchi di questa farsa"

"Si dice che non bisogna dipingere il diavolo più brutto di quel che è, ma con Mayr-Melnhof non si corre questo rischio". Così Saverio Monno, segretario generale Slc Cgil Ravenna, e Ryan Paganelli, segretario provinciale Uilcom Uil di Ravenna, commentano "l’ennesimo ribaltone della multinazionale del “pacco” sulla vertenza dell’ex Farmografica di Cervia. Una storia talmente brutta che chi l’ha orchestrata ha ben pensato di non mostrarsi in favore di telecamera o di non palesarsi affatto in terra di Romagna". La multinazionale austriaca Mayr-Melnhof avrebbe infatti confermato di avviare le procedure formali che porterebbero alla chiusura dello stabilimento e al conseguente licenziamento dei lavoratori. Una vicenda considerata inaccettabile anche prefetto, presidente della provincia e sindaco di Cervia. Per questo i sindacati hanno indetto un nuovo presidio in piazza XX settembre, a Ravenna, che si terrà venerdì a partire dalle 11.30.

"Se gli austriaci non ci hanno messo la faccia – spiegano Monno e Paganelli – non è stato per cautela, ma per pudore. Lo chiarisce un documento di dieci paginette e due atti, a invocare gli effetti della legge 223 del ‘91, indirizzate a Rsu, sindacati e istituzioni, che da oggi non sono più un'idea, un’ipotesi di licenziamento collettivo, ma una realtà esposta al giudizio di tutti. Dei bambini, anzitutto. Che non ci guardano, nonostante il titolo di quel vecchio film di De Sica, ma che, per stare tranquilli, “chiudete gli occhi ai fotografi”, come qualcuno ha chiesto dal management della divisione italiana di MM Packaging durante l’ultimo tavolo prefettizio".

"Il documento elenca motivazioni a giustificazione della chiusura del tutto irricevibili - proseguono i sindacalisti - Si va dalle difficoltà di un mercato, quello del packaging farmaceutico, particolarmente agguerrito, allo scarso appeal della piazza italiana, che gli austriaci non giudicherebbero appetibile. In questo contesto lo stabilimento cervese non sarebbe proprio all’altezza della competizione, tant’è che avrebbe “causato rilevanti perdite di esercizio registrate dalla società negli ultimi quattro anni”. E poco conta, per Vienna, che quelle perdite riguardassero la gestione della precedente proprietà e che la performance del plant fosse figlia di diversi anni di sostanziale abbandono, disinvestimenti produttivi e di macchinari d’antan. A queste valutazioni, che l’azienda doveva ben conoscere quando taceva alle parti sindacali informazioni contrattualmente doverose e dettagli di un piano industriale per Cervia che non è mai giunto a destinazione, si è poi aggiunta la tragedia dell’alluvione, che ha spianato la strada a propositi di delocalizzazione, che gli austriaci non avrebbero saputo giustificare senza l’allagamento dello stabilimento. Dopo gli eventi alluvionali, però, tutto ciò che appariva impossibile appena qualche giorno prima, era diventato di colpo giustificabile, a partire dalle delocalizzazioni all’estero. Appariva addirittura irrealistica, di lì in avanti, l’idea di valutare soluzioni diverse dal licenziamento dei 91 dipendenti del cervese".

E' duro l'attcco di Monno e Paganelli: "Non abbiamo avuto alcun riscontro documentale sulla polizza assicurativa che avrebbe consentito all’azienda di ricevere ristori sui danni prodotti dall’alluvione. Non una parola sui ristori relativi al mancato fatturato. Non una parola sulle risorse raccolte attraverso i pagamenti dell’assicurazione". I sindacalisti criticano la mancanza di trasparenza: "Parlano di clienti in fuga? Ragioniamone con trasparenza, verifichiamo, acconsentano ad una investigazione, direttamente tra quei clienti, e ci consentano di toccare con mano se e in quale misura siano e sarebbero poi effettivamente calate le commesse. Non una parola sulla quantità e qualità degli investimenti necessari per la ripartenza. Non una parola sulle valutazioni aziendali relative all'acquisto di nuovi macchinari. Non una parola sull'imbarazzante e frettolosa ricerca di alternative all'acquisto. Non una parola sugli investimenti necessari al nuovo sito produttivo".

"La pazienza è esaurita. Siamo stanchi di questa farsa. E poco conta se al tavolo in prefettura qualcuno da Vienna dovesse usarci la cortesia di una presenza di maniera: in assenza di vincoli reali e impegni sostanziali, è impossibile immaginare di concedere linee di credito ulteriori a chi non perde occasione per dimostrare la propria inaffidabilità e il sostanziale disprezzo per le lavoratrici e i lavoratori, il sindacato, le istituzioni del nostro Paese - concludono Monno e Paganelli - Se lo ritengono gli austriaci vadano pure via da Cervia, ma non pensino di continuare a lucrare sulla vicenda. Non pensino di lasciarsi alle spalle macerie e disperazione. Non glielo permetteremo.