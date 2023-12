Ex Farmografica, nuovo vertice in Prefettura: verso la rilevazione dello stabilimento da parte della storica azienda

È previsto per oggi un nuovo vertice in Prefettura tra sindacati, istituzioni e azienda per la vertenza dell'ex Farmografica di Cervia, di proprietà della multinazionale austriaca Mayr-Melnhof. L'azienda ha infatti annunciato di voler dismettere l'attività alla luce dei bilanci in perdita e delle prospettive che non sono rassicuranti. Tutte le istituzioni al tavolo (Regione, Provincia, Comune di Cervia) e le rappresentanze sindacali hanno ribadito la volontà di ricercare eventuali nuovi imprenditori disposti a subentrare nel ramo d'azienda e a salvaguardare i livelli occupazionali (92 sono i posti di lavoro in discussione). Oggi dovrebbe essere ufficializzato l'interesse del gruppo Focaccia a rilevare lo storico stabilimento cervese, attivo in città sin dagli anni '70 nel settore del packaging farmaceutico.

"Hanno approfittato dell'alluvione per chiudere l'ex Farmografica: chiaro il desiderio di far profitto, ma non scapperanno all'estero lasciandosi alle spalle macerie e rovine. Agevolino ogni soluzione o dovranno prepararsi a scoprire il piacere della vergogna - commentano Saverio Monno, segretario generale Slc Cgil Ravenna, e Ryan Paganelli, segretario Uilcom Uil Ravenna alla vigilia del nuovo incontro - Per questo saremo in presidio in piazza XX settembre, dalle ore 12,30, e per questo a seguire saremo in Prefettura per sollecitare una soluzione che faccia salvi gli attuali livelli occupazionali e il tessuto economico cittadino. Per denunciare la gravità di una situazione gravissima che non rappresenta solo un attacco alle lavoratrici e ai lavoratori, ma ad una intera comunità cittadina: un attacco a Cervia e ai cervesi".

"Ha chiarito l'azienda che non tornerà sui suoi passi, ché lo stabilimento cervese rappresenterebbe una iattura per il marchio austriaco, un investimento a perdere - concludono i due sindacalisti - Non impediscano però il proseguimento dell'attività di impresa, perché dovrebbero essere grati a chiunque ritenga di intervenire per rilevare l'attività esonerando Vienna da costi ritenuti insostenibili. Oppure temono una concorrenza?".