Ex Farmografica a rischio chiusura: si cerca una società per rilevare la storica impresa

Si è tenuto gipvedì un secondo incontro in Prefettura, dopo quello del 14 novembre, per la vertenza dell'ex Farmografica di Cervia, di proprietà della multinazionale austriaca Mayr-Melnhof. L'azienda ha infatti annunciato di voler dismettere l'attività alla luce dei bilanci in perdita e delle prospettive che non sono rassicuranti. Tutte le istituzioni al tavolo (Regione, Provincia, Comune di Cervia) e le rappresentanze sindacali hanno ribadito la volontà di ricercare eventuali nuovi imprenditori disposti a subentrare nel ramo d'azienda e a salvaguardare i livelli occupazionali (92 sono i posti di lavoro in discussione).

Il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, ha chiesto, come auspicato da sindacati e autorità locali, che si avviino a stretto giro "interlocuzioni con nuovi soggetti pronti a rilevare il ramo di attività - tra le ipotesi c'è quella del Gruppo Focaccia di Cervia - prima di intraprendere qualsiasi procedura di chiusura dello storico stabilimento". Gli esiti di tali ricerche saranno poi riferiti al prossimo tavolo in Prefettura già convocato per giovedì 14 dicembre alle ore 13. Intanto il Prefetto avvierà contatti con i Ministeri competenti delle Imprese e Made in Italy e del Lavoro per l'apertura di un Tavolo nazionale con la multinazionale, organizzazioni sindacali, istituzioni locali e nuovi acquirenti per agevolare la ripresa dell'attività produttiva e la salvaguardia dei posti di lavoro.

Nel frattempo anche il Consiglio comunale di Cervia ha espresso solidarietà ai lavoratori della ex Farmografica. Il presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu ha dichiarato: “Ci sembra doveroso, a nome di tutta la città, far arrivare la nostra vicinanza e solidarietà ai 92 dipendenti della ex Farmografica e alle loro famiglie. La vicenda sta riscuotendo il sostegno di tutte le istituzioni del territorio, come è giusto che sia alla luce anche delle modalità con le quali è stata condotta. CI auguriamo che al più presto si possa trovare una soluzione per riportare la serenità nelle famiglie di questi lavoratori”.