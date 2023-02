L'ex insegnante scrive una poesia a papa Francesco: arriva il ringraziamento del pontefice

La signora Vanda Cucconi, lughese ospite del centro anziani Silvagni di Voltana, ha inviato nell’ottobre scorso a Papa Francesco alcune sue composizione poetiche tra cui la poesia “Angelo custode”, dedicata in particolare alla preghiera “L’Angelo di Dio”, nella quale si augura che gli angeli del cielo portino in tutto il mondo un messaggio di pace, tolleranza e amore. Papa Francesco le ha risposto e la lettera che riporta il pensiero del Pontefice, firmata dall’assessore Mons. Roberto Campisi della Segreteria Vaticana, è stata letta e consegnata alla signora Cucconi dal vescovo di Imola Giovanni Mosciatti al termine di una messa che è stata celebrata nel pomeriggio di sabato 25 febbraio presso il centro anziani di Voltana.

La signora Cucconi, ex insegnante presso le scuole elementari con una particolare passione per la scrittura, ha dapprima letto la sua poesia “Angelo custode” poi ha ricevuto – emozionata e commossa – la busta con la lettera e un omaggio del Papa. Alla cerimonia erano presenti Monica Tagliavini, direttore dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, Nadia Samorini, coordinatrice della struttura di Voltana, gli anziani, il personale, i volontari e i familiari di Vanda Cucconi e di altri ospiti.

"Papa Francesco – si legge nella lettera del Vaticano – grato per il premuroso gesto e per i sentimenti filiali che l’hanno suggerito, assicura un ricordo orante e, mentre desidera raggiungerLa con una paterna parola, incoraggia a proseguire nella sua passione letteraria, trovando ispirazione nella presenza costante del Signore. Nell’esortare a confidare ogni giorno nell’aiuto di Dio, ai Cui occhi è preziosa la preghiera degli anziani, Sua Santità imparte la Benedizione Apostolica, unita all’accluso dono da Lui benedetto, estendendola volentieri alle persone vicine, con particolare pensiero per gli Ospiti e i Collaboratori di codesta Residenza".