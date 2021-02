Ex Mercato coperto, il sopralluogo del sindaco: avanti con i lavori

Attraverso il progetto partecipato attualmente in corso cittadini e associazioni formulano le loro proposte in merito al futuro di questa area

Il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni ha effettuato venerdì un sopralluogo all’ex Mercato Coperto di via Baracca, dove sono in fase avanzata le opere di ristrutturazione, che prevedono per la prossima settimana i lavori di pavimentazione. Il sindaco era accompagnato dall’assessore alla Gestione del Territorio Caterina Corzani, dall’architetto Luigi Cipriani e dall’ingegnere Paolo Alessandrini dell’Ufficio Lavori Pubblici e dalla referente del Comune per il progetto partecipato Francesca Benini.

Attraverso il progetto partecipato attualmente in corso, condotto dall’associazione Spazi Indecisi di Forlì, cittadini e associazioni formulano le loro proposte in merito al futuro dell’ex Mercato Coperto.