Fabrizio Corona in consolle fa ballare la spiaggia di Cervia e scatta foto con i fan

Un centinaio di fan domenica pomeriggio hanno accolto Fabrizio Corona alla Terrazza Pub Restaurant del bagno Anna 95 sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. In attesa delle nozze con la modella Sara Barbieri, l’ex "re dei paparazzi" - appena uscito dai domiciliari - ha divertito il pubblico con il suo dj-set e, nell’ora dell’aperitivo, ha intrattenuto nella terrazza sul mare una platea scalpitante di ammiratori.

In tenuta da spiaggia - a petto nudo, con i boxer, le scarpe da ginnastica e le catenine al collo - il tatuatissimo Corona si è prestato al rito dei “selfie” accontentando donne, uomini e bambini. Pochi giorni fa Corona, che era in detenzione domiciliare per scontare la pena residua per le sue condanne, ha ottenuto la misura alternativa dell’affidamento terapeutico in una comunità di recupero di Limbiate (in provincia di Monza e Brianza): il Tribunale di sorveglianza di Milano ha stabilito che dovrà recarvisi ogni venerdì per quattro ore per fare attività di volontariato.