Lacrime e commozione in Darsena per Fabrizio Matteucci: Ravenna ricorda l'amato sindaco a 2 anni dalla scomparsa

Una folla di persone mercoledì pomeriggio si è riunita alla testata della Darsena, davanti alla panchina in mosaico dedicata a Fabrizio Matteucci, per ricordare il compianto sindaco di Ravenna a due anni dalla scomparsa. Durante l'iniziativa, dal titolo 'E ancora mi parli', si sono alternate testimonianze di uomini e donne che, per ragioni e in modi diversi, hanno condiviso con Fabrizio Matteucci - sindaco di Ravenna dal 2006 al 2016 - una parte del cammino personale e politico.

Tra i presenti, oltre alla vedova di Matteucci Simona Pepoli, che hanno preso parola per ricordare Fabrizio, tra lacrime, commozione e applausi, anche il figlio Sayo, il sindaco Michele de Pascale, la presidente del consiglio comunale di Ravenna Ouidad Bakkali, l'ex assessora Valentina Morigi, l'ex sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il senatore ravennate Vasco Errani, l'assessore Massimo Cameliani, il dirigente scolastico Gianluca Dradi, il consigliere comunale Alvaro Ancisi, Ivan Simonini, Andrea Maestri, Luca Casadio e tanti altri.