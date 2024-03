Facebook e Instagram non vanno: utenti sloggati e problemi di caricamento

Problemi con Facebook e Instagram nel pomeriggio di martedì 5 marzo. Tante le segnalazioni degli utenti che, sia in versione mobile che desktop, sono stati sloggati da Facebook o non riescono a caricare il feed e le storie di Instagram. Anche Messenger al momento non funziona, mentre sembra tutto ok con WhatsApp.

Al momento non si conoscono le cause del problema che pare riguardare Meta, l'impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale fondata nel 2004 da Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Migliaia le segnalazioni di disservizio su Downdetector (foto sotto) e sul social X.

