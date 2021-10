Facebook, WhatsApp e Instagram down: "panico" tra gli internauti dei social

La doppia spunta celeste lascia il posto al simbolo dell'orologio. Whatsapp ko. Così come Facebook e Instagram. E' il mondo degli internauti va in tilt. Lunedì pomeriggio le piattaforme social di Mark Zuckerberg sono andate in down. E non è la prima volta che accade. Il problema ha iniziato a manifestarsi poco dopo le 17 e in pochi minuti gli utenti sono andati nel panico. "Sorry, something went wrong", è la scritta apparsa su Facebook.

Stessa sorte per Instagram con il feed che non si aggiorna e WhatsApp, con audio e messaggi in attesa di essere recapitati ai destinatari. In down anche il sito WhatsApp web per utilizzare sul pc la piattaforma di messaggistica. E contemporaneamente su Twitter gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown sono volati subito in cima alle ricerche, superando decine di migliaia di tweet a testa in pochi minuti.