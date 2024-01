Facilitare l'accesso ai servizi sanitari: approvato l’accordo tra Comune e Ausl per lo "Sportello unico"

Nella seduta di martedì il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera che riguarda l'accordo per la collaborazione tra Comune di Ravenna e Ausl Romagna relativa alla gestione dello "Sportello unico - Ravenna" presso le sedi degli uffici delle aree decentrate del comune per il triennio 2024-2026. La proposta di delibera è stata presentata dall’assessora Federica Moschini, la quale ha sottolineato che l’intento di questo accordo tra Comune e Ausl è quello di facilitare l’accesso ai cittadini, soprattutto nelle aree più periferiche del territorio, ad alcuni servizi delle strutture sanitarie, come ad esempio: prenotazione informatizzata delle prestazioni specialistiche, prenotazioni e accettazioni di esami di laboratorio, ritiro della modulistica per richieste documentali. Lo sportello viene previsto negli uffici decentrati a Sant’Alberto, Mezzano, Piangipane, Roncalceci, San Pietro in Vincoli, Castiglione di Ravenna e Marina di Ravenna.

È previsto un rimborso triennale dei costi sostenuti pari a 150.900 euro, da intendersi non come forma di corrispettivo, ma quale congrua compartecipazione alle spese sostenute, e in 50.300 euro per il rimborso annuo che l’Ausl Romagna dovrà erogare al Comune di Ravenna, per il triennio 2024-2026, tramite versamento tre rate annuali. Sono intervenuti nella discussione i consiglieri Nicola Grandi (Viva Ravenna) e Fiorenza Campidelli (Pd). Per il gruppo Viva Ravenna si tratta di un servizio molto apprezzato. Il gruppo dopo essersi complimentato per il lavoro svolto, ha dichiarato voto favorevole. Il gruppo Pd ha sottolineato che questo accordo rappresenta un grosso vantaggio per il forese e le località decentrate, ma non solo. Il gruppo ha poi annunciato voto favorevole.