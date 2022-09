Faentino che arriva da lontano: un premio per il giovane incisore

Giovedì a 'One Day in Africa' verrà premiato il faentino che arriva da lontano 2022. Svelato il nome del vincitore: si tratta di Johny Ngbwa, artista incisore faentino di origini camerunensi. Johny H. Ngbwa nasce in Camerun nel 1995. Trasferitosi in Italia nel 2005, l’artista si avvicina all’arte sin dalla giovane età e successivamente nel 2009 si iscrive all’Istituto Statale d’Arte di Forlì dove ottiene il diploma di maestro d’arte e di maturità. Dal 2014 frequenta l’Accademia di belle arti di Urbino dove si diploma in grafica d’arte e nel 2020 consegue la laurea specialistica in Edizione e Illustrazione per la Grafica d’Arte. Ora esegue la funzione di docente presso le scuole medie di Tredozio e Modigliana. Nonostante la sua giovane età Johny ha partecipato a decine di mostre in giro per l’Italia e non solo: tra il 2021 e 2022 le sue opere hanno attraversato il globo: segnaliamo la mostra personale a Montreal (Canada) intitolata “Ligne et Forme” presso la galleria Atelier Agathe Piroir, “The Bison Footprint” - Galleria Joella Turku (Filandia); “Lasciare un segno”, Centro per l’Incisione palazzo Chigi Formelli (Roma) a cura di Gianluca Murassechi e E/AB Fair New York (USA). L’artista verrà premiato attraverso la cerimonia del Pingu, antica cerimonia tanzaniana.