Faenza ancora ferita dall'alluvione: 2000 sfollati, via al ripristino degli argini in zona Orto Bertoni

Ancora fango e polvere in strada, ancora mezzi di Croce Rossa, Protezione Civile, Vigili del Fuoco ed Esercito in centro e in borgo. A due settimane dalla notte in cui la fiumana ha trasformato Faenza in un girone dell’inferno dantesco ci sono ancora cumuli di mobilio e ricordi di una vita accatastati per le vie. Immagini meno impattanti rispetto a quelle di due settimane fa in cui volontari e famiglie erano impegnate a togliere il fango e a rimuovere ogni cosa aggredita dalla fiumana, ma restano le circostanze di un'emergenza diffusa.

Con gli spurghi al lavoro notte e giorno, tolta l’acqua dalle cantine e riaperta qualche strada la situazione di criticità permane comunque in città, e sebbene da mercoledì le brandine all’interno dei due palazzetti comunali non ospitino più nessuno, restano ancora fuori dalle proprie abitazioni circa due migliaia di persone solo a Faenza. Molti restano a casa di amici e parenti, altri cittadini, circa 140 "sono al momento a carico della municipalità - spiegano da Palazzo Manfredi -. Le strutture alberghiere della città ospitano 120 persone mentre per qualche altra decina di cittadini in situazione di fragilità sono state trovate soluzioni alternative in strutture protette". Le verifiche di agibilità sono in corso, i Vigili del Fuoco ne stanno svolgendo a decine tutti i giorni. Alcuni palazzi, che presentano crepe visibili sono stati circondati dal nastro rosso di pericolo recanti la dicitura “non oltrepassare”. Le persone che vivevano in unità immobiliari dichiarate inagibili a giovedì erano un centinaio.

Tantissime inoltre sono le attività martoriate. Nella serata di mercoledì, nel tratto finale di corso Saffi come in via Renaccio, e in Corso Garibaldi: bar, parrucchieri, tabaccai, il negozio di caffè, l'ottico, le boutique di abbigliamento, e ancora il ristorante, la pasticceria, la gelateria, e persino gli uffici dell'assicurazione. Decine in tutto il centro città, con danni da quantificare non certo risibili.

Situazioni e circostanze diverse, come di varia natura sono gli interrogativi che attanagliano coloro che sono stati colpiti dall’evento alluvionale. Una città ancora sconvolta e profondamente colpita che vuole ridestarsi a giudicare dal lavoro infaticabile che si vede fino a tarda sera lungo le strade. Il piazzale della Graziola dove erano state radunate temporaneamente tonnellate di merce proveniente dalle case alluvionate sarà presto definitivamente liberato, si lavora anche in zona Orto Bertoni dove nella mattinata di giovedì sono iniziati i lavori di ripristino degli argini del fiume rotti. Segnali di lento ritorno alla normalità. Ma se il fango e la polvere potranno essere rimossi tra qualche tempo, ce ne vorrà molto probabilmente di più per rimettersi in sella.