Faenza, avanzano i lavori sull'argine di via Renaccio: riapertura parziale della strada

Ora che parte delle lavorazioni relative alla ricostruzione del muro arginale in via Renaccio, da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, sono concluse e pertanto la viabilità viene così modificata: dalle ore 12 di oggi via Renaccio è riaperta al transito veicolare in entrambe le direzioni di marcia nel tratto compreso tra l'intersezione semaforica con il Ponte Rosso/via Ballardini e via Calamelli. Nel tratto vige il divieto di transito per autocarri con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. Tornano inoltre fruibili per la sosta i box di sosta situati nel parcheggio lungo via Renaccio di fronte ai civici 69-71-73-75-77 e la relativa corsia di distribuzione.

Permane invece, fino al termine dei lavori per la realizzazione della rotatoria all’intersezione via Renaccio/via Lapi, il divieto di transito per tutti i veicoli a motore nel tratto di via Renaccio compreso tra l'intersezione con via Calamelli e l'intersezione con il parcheggio di piazzale Vittime delle Foibe. L'ingresso al parcheggio di piazzale Vittime delle Foibe sarà garantito in ingresso e in uscita attraverso l'accesso situato lato Forlì (verso Ponte delle Grazie). Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori garantire l'accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto di modifiche alla viabilità.

