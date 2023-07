Faenza, oltre 12mila euro distribuiti a scuole di musica e attività culturali devastate dall'alluvione

Sono già state distribuite tutte le donazioni raccolte: i primi 12.500 euro sono andati agli alluvionati di Faenza tramite conto aperto dal Comune di Faenza, e poi alla scuola di musica Artistation, alla scuola di musica Sarti e ad altre strutture culturali come il Museo Zauli, il Museo Tramonti e l'Archivio Ceramica Gatti. Lo rende lo staff del Mei di Faenza, attivo fin dai primi giorni dell'alluvione con iniziative a favore delle realtà colpite dall'alluvione nel Faentino.

L'iniziativa "Faenza, Tieni Botta - Romagna Nostra" ha fatto pieno centro nel cuore dei faentini e della Romagna, mentre altre realtà musicali da tutta Italia si sono attivate per dare fondi direttamente. Con la grande serata di spettacolo tenutasi al Teatro Masini venerdì 26 maggio, con Giacobazzi e altri protagonisti, erano stati raccolti circa 11mila euro. Le risorse raccolte, nel dettaglio, sono state così suddivise: 4528 euro sono andati sul conto del Fondo Pro Alluvionati Faenza del Comune di Faenza, 4158 sul conto della scuola di musica Artistation per la sua ricostruzione. Inoltre, 650 euro sono andati al Museo Zauli, 541 euro rispettivamente alla Scuola di Musica Giuseppe Sarti, al Museo Guerrino Tramonti e all’Archivio Storico della Ceramica Gatti.

A questi fondi si sono aggiunti altri 1250 euro raccolti dal pubblico del Club Monte Brullo per l'Omaggio a Lucio Dalla e dall'Agriturismo Oasi di Brisighella per l'Omaggio a Vasco Rossi da donare alle piccole realtà musicali del territorio per un segnale di speranza. Saranno così donati 750 euro a Loris Ceroni, per la ricostruzione del suo studio di registrazione, 250 euro a Davide Falconi, per l'acquisto della strumentazione musicale danneggiata e 250 euro al Club Piccadilly per ricomprare una parte delle attrezzature danneggiate.

Il Mei di Faenza, tra l'altro, fa parte del tavolo di lavoro che monitorerà con la Regione Emilia - Romagna, grazie all'Assessorato alla Cultura, i danni subiti dal settore della musica e spettacolo. Sempre il Meeting ha invitato il Ministero della Cultura, con il Sottosegretario Mazzi, ad attivare una cabina di regia su questo per quantificare i danni e dare i sostegni che serviranno al settore della musica e dello spettacolo dal vivo. L’intenzione è, insieme al cantautore Omar Pedrini che ci farà da testimonial per questa iniziativa, quella di portare all’attenzione del Ministero e della Regione e di altre istituzioni tale realtà per portare solidarietà e concretizzare lo sforzo per la ricostruzione. Per tutte le nuove segnalazioni di danni che hanno colpito le strutture e le realtà musicali del territorio si può scrivere via mail a segreteria@audiocoop.it indicando tutti i dati della struttura e i danni subiti e nome del responsabile.