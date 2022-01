Faenza, a 50 anni dall'apertura il negozio di calzature diventa una 'Bottega storica'

Nella giornata di martedì, il negozio di calzature Dune Buges di Elena Zampino in centro a Faenza è stato iscritto all’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza. In mattinata il negozio ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza Massimo Isola per la cerimonia di affissione della targa di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”.

Il negozio è stato aperto in Piazza del Popolo nel 1971. L’attività, gestita dalla signora Rosa Casadio, che aveva conosciuto e amato quel lavoro in un negozio di calzature di Imola all’età di 14 anni, incontrò fin da subito l’interesse della clientela faentina. In società fin dall'apertura del negozio con il marito Alberico, negli anni è entrata nella gestione dell’azienda anche la figlia Elena Zampino, che sin da bambina aveva dimostrato grande interesse per l’attività di famiglia.