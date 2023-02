Faenza, al centro commerciale partono gli appuntamenti con i mercati degli agricoltori

Arriva una novità per il Centro Commerciale Il Borgo di Faenza. Da giovedì 2 febbraio partiranno i mercati degli agricoltori, un appuntamento che diventerà una nuova occasione per la città per fare la spesa a chilometro 0. Saranno presenti un produttore agricolo, un’azienda produttrice di formaggi, carni, salumi e farine, il miele e i prodotti dell’apicoltura, il pane fatto come una volta, i succhi di frutta, le composte e le conserve ed infine vino e birra locali e artigianali. Questo mercatino si affianca agli altri già consolidati nel territorio, come quello in Piazza d’Armi il venerdì e quello ai Capuccini il lunedì.