Faenza al centro di due importanti appuntamenti sulla sicurezza urbana

Si è appena conclusa l’incontro transnazionale dei partner del progetto Urbsecurity, di cui la Romagna Faentina fa parte insieme ad altre città e unioni europee, come la città di Parma, Madrid (ES), Longford (IR), Pella (GR), Leiria (PR), Mechelen (BE). Il meeting – durato due giorni – ha avuto come tema di confronto il coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali. Su questo tema, la Romagna Faentina può contare su una solida base tra i membri della società civile che costituiscono facili interlocutori e partecipano attivamente alle iniziative del progetto.

Infatti, proprio lunedì si è tenuto un altro incontro del progetto UrbSecurity a Faenza, al quale hanno partecipato i rappresentati dei gruppi di quartiere e di vicinato, oltre agli amministratori faentini, l’assessore Bosi e l’assessore Agresti, da Brisighella l’assessore Laghi e il comandante della polizia municipale. Con loro si è discusso dei temi che verranno declinati all’interno delle linee guida sulla sicurezza urbana. Per l’estate sono previsti incontri itineranti che vedranno l’amministrazione visitare le singole realtà presso la loro sede per raccogliere suggerimenti e proposte sui temi della sicurezza urbana e del coinvolgimento civico.