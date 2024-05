Faenza, al via la raccolta viveri nei supermercati per chi si trova in difficoltà

La Caritas diocesana di Faenza-Modigliana e la Fondazione Pro Solidarietate ETS promuovono una raccolta viveri, per sostenere tutti coloro che si rivolgono al Centro di ascolto diocesano per chiedere aiuto. I viveri verranno raccolti sabato 11 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 18 nei seguenti supermercati di Faenza: Conad Arena (via Caffarelli 1); Conad Le Cicogne (via Galileo Galilei 4); Conad La Filanda (via della Costituzione 28).

Si possono donare i seguenti prodotti: pane (o sostitutivi); latte; olio di semi; olio EVO; sale; zucchero; farina; pasta; passata o salsa di pomodoro; biscotti; tonno; legumi o carne in scatola; caffè. Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani) e tanti volontari per l’occasione presteranno il loro fondamentale servizio, garantendo la realizzazione della raccolta viveri.

Presso il Centro di Ascolto diocesano, sito in via d’Azzo Ubaldini 5/7, la distribuzione di viveri avviene il martedì al pomeriggio, il mercoledì e il venerdì al mattino, ed anche a domicilio, nel caso in cui la famiglia abbia difficoltà ad accedere al servizio autonomamente. Si è trattato di quasi 2.700 pacchi distribuiti nel 2023 (di cui 140 a domicilio) e nei primi 4 mesi del 2024 si è già superato il migliaio. Al servizio si può accedere previo colloquio individuale con gli operatori della Caritas diocesana.