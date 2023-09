Faenza, alla scoperta della Settimana della Mobilità sostenibile all’istituto "San Rocco"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Immaginate una settimana scolastica diversa, un'esperienza coinvolgente e formativa che va oltre i libri di testo. Benvenuti nella Settimana della Mobilità Sostenibile all'Istituto Comprensivo Faenza San Rocco, un viaggio emozionante alla scoperta dei valori che rendono un individuo un cittadino responsabile e consapevole. In un mondo in cui la sicurezza, la legalità, la responsabilità, la giustizia e il rispetto sono fondamentali, la cittadinanza attiva è la chiave per creare un futuro migliore. Questi valori non sono solo parole, ma pilastri su cui costruire una società più equa e sostenibile. Ogni anno, i bambini dell'Istituto Comprensivo Faenza San Rocco celebrano la Settimana della Mobilità Sostenibile, abbracciando gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Questa settimana speciale ci ricorda quanto siano importanti le nostre scelte quotidiane. Anche le azioni più piccole, come camminare invece di guidare, possono avere un impatto enorme sulla salute del nostro pianeti. Per raggiungere questi obiettivi, la scuola non si limita a insegnare, ma coinvolge attivamente gli studenti. Essi vivono esperienze pratiche per comprendere meglio le risorse naturali e imparare a gestirle responsabilmente. Quest'anno, l'energia eolica è stata la protagonista, insegnando ai giovani come il vento possa diventare una fonte di energia pulita e inesauribile. Anche i bambini della scuola dell'infanzia sono stati coinvolti in attività coinvolgenti, come interviste, canti, video didattici e persino la creazione di aeroplanini di carta. L'obiettivo era chiaro: connettere i più piccoli con la natura e insegnare loro a prendersi cura del nostro pianeta, perché sono "i piccoli passi che fanno la differenza". Un momento particolarmente coinvolgente è stato offerto dall'Associazione "Faenza per Te", prezioso alleato delle scuole locali. Gli operatori dell'associazione hanno organizzato lezioni divertenti ed efficaci di Educazione Stradale per i bambini della scuola dell'infanzia "Stella Polare". L'obiettivo era insegnare loro le regole stradali e l'importanza di muoversi responsabilmente. Un'uscita in strada ha permesso ai bambini di mettere in pratica ciò che avevano imparato, comprendendo meglio le norme del Codice della Strada e la segnaletica stradale. Alla fine, una storia avvincente e un laboratorio creativo hanno rafforzato questi concetti in modo memorabile. Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno del gruppo "Faenza per Te", che ha coordinato queste attività in un investimento prezioso nella sicurezza della nostra comunità. Queste iniziative saranno ripetute ciclicamente durante l'anno scolastico, seguendo i programmi di Educazione Civica promossi dal Ministero dell'Istruzione e le nuove politiche territoriali sulla mobilità sostenibile. La Settimana della Mobilità Sostenibile all'Istituto Comprensivo Faenza San Rocco è stata un viaggio affascinante e istruttivo verso la formazione di cittadini responsabili, pronti a costruire un mondo più sicuro, giusto e sostenibile. Con piccoli passi, stiamo facendo progressi enormi verso un futuro migliore.

Istituto comprensivo San Rocco - Faenza